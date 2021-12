Almeno 2mila No Tav in marcia sotto la neve, come nel 2005

GUARDA IL VIDEO

di STEFANO TONIOLO

Almeno 2mila persone stanno marciando da Borgone a San Didero per l'8 dicembre No Tav, in un paesaggio imbiancato dalla fitta nevicata che da stanotte ha ricoperto la valle di Susa, proprio come nel 2005 quando il movimento si riprese i terreni di Venaus cambiando per sempre la storia della Torino-Lione. In testa al corteo ci sono la gran parte dei sindaci dell'Unione montana Valle Susa, guidati dal presidente Pacifico Banchieri, e lo spezzone che tiene in mano lo storico striscione "C'eravamo, ci siamo e ci saremo". In apertura di manifestazione il leader storico Alberto Perino ha lanciato un chiaro appello, da intendersi come un invito a non mescolare altre questioni con la contrarietà alla Torino-Lione: «Questa è una manifestazione no Tav, punto e basta. Non c'è spazio per altro. Ognuno può avere tutte le opinioni su tutto lo scibile umano, ma tale deve rimanere».

Il corteo, partito dal piazzale della scuola primaria di via Bobba, ha attraversato l'abitato di Borgone per poi imboccare la Sp 203, dove proprio al confine con San Didero sorge lo storico presidio borgonese, il primo a nascere in valle di Susa durante la campagna dell'estate 2005 contro i sondaggi: presidio che ora è a rischio abbattimento, per fare posto alla nuova viabilità prevista da Rfi nel piano di soppressione dei passaggi a livello, operazione da poco inserita anche nel progetto della tratta nazionale Tav. Il movimento ha annunciato una tappa davanti alla casetta, per ribadire la contrarietà al suo abbattimento e all'intero progetto. Poi il corteo entrerà in San Didero, salirà sul sovrappasso e imboccherà la statale 25 per dirigersi verso il presidio in località Baraccone, dove è previsto il concentramento finale.

