Tensioni al cantiere di S.Didero: attacco alle reti, poi lacrimogeni e idranti

Momenti di tensione oggi pomeriggio, poco dopo le 17, al cantiere Tav dell'autoporto di San Didero, lungo la statale 25: alcuni attivisti, divisi in due gruppi, hanno iniziato a premere sulle recinzioni tentando di rimuovere il filo spinato posto in alto a protezione dell'area, la polizia ha risposto prima con getti di idrante e poi con un fitto lancio di lacrimogeni per disperdere la folla. Ora molti manifestanti hanno iniziato a defluire e la situazione sembra essere tornata alla normalità. Le forze dell'ordine, in assetto antisommossa, si sono schierate al centro della statale 25 per bloccare ogni eventuale ulteriore tentativo.

