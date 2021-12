Ponti, viadotti e sovrappassi: in arrivo 23 milioni di euro

Ammontano a 23 milioni 358mila euro le risorse che il ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha destinato alla Città metropolitana di Torino per mettere in sicurezza o realizzare ex novo ponti e viadotti. Saranno ripartiti su tre annualità: 7 milioni 109mila 45 per il 2021 e il 2023, 9 milioni 140mila 201 per il 2022. Serviranno per mettere in sicurezza 11 fra ponti, viadotti e sovrappassi, di cui cinque insistono sul territorio di valli e cintura. Restano fuori da questo elenco altri otto interventi, per un importo complessivo di quasi 16 milioni di euro, che tuttavia il ministero ha approvato in linea tecnica e che potranno essere finanziati successivamente. Tra i progetti finanziati troviamo quello sulla Sp 215 del Sestriere, per un intervento globale...

su Luna Nuova di martedì 14 dicembre 2021