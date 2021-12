Positivi: la curva flette, ma molto lentamente. Lo sfogo di Grio

di MARCO GIAVELLI

«Ci siamo di nuovo, e cominciamo a non sapere dove metterli. Facciamo così: chi dovrà aspettare per la sua ernia inguinale o per il catetere vescicale a permanenza da anche tre anni, sappia con chi deve prendersela. Ci insultano pure quando vengono in ospedale o prima di intubarli (sebbene acconsentano!). Ringraziate che abbiamo fatto un giuramento e che abbiamo una coscienza, e non dimenticate peró che siamo stanchi e soprattutto stufi! (Magari cambiamo lavoro, tanto non ne vale la pena)». L’amaro sfogo via social contro i No Vax del dottor Michele Grio, direttore di anestesia e rianimazione all’ospedale di Rivoli, ha fatto in questi giorni il giro del web, portandolo come ospite in diverse trasmissioni tivù: parole che rendono bene l’idea della situazione d’allarme verso cui sta lentamente precipitando la quarta ondata Covid.

Quanto ai contagi, la curva continua a flettere anche se molto lentamente: l’incremento settimanale dei casi è infatti del 33,87 per cento contro il 42,32 di sette giorni fa. Secondo i dati di ieri gli attualmente positivi in valli e cintura sono 2395, ovvero 606 in più di sette giorni fa, ma per la prima volta sono anche più di un anno fa quando erano 1666 (a curva però in forte discesa ormai da quasi un mese). L’aumento appare percentualmente più contenuto quasi ovunque, anche se resta palpabile (da qui in avanti, indicheremo fra parentesi l’aumento o la diminuzione dei casi negli ultimi sette giorni e il numero di positivi un anno fa per ciascun Comune e macro-area).

La macro-area a crescere di più è ancora la val Sangone: i casi sono 227 (+69; 108) con un aumento del 43,67 per cento; Giaveno 150 (+42; 74), Trana 21 (+11; 6), Sangano 20 (+6; 11), Coazze 15 (+4; 6), Reano 13 (+7; 6), Valgioie 8 (-1; 5). A ruota la cintura ovest con 1256 positivi (+345; 666) e un aumento del 37,87 per cento: Rivoli 316 (+85; 202), Collegno 312 (+83; 138), Grugliasco 236 (+57; 135), Alpignano 138 (+50; 50), Pianezza 116 (+29; 67), Rosta 62 (+15; 12), Buttigliera 40 (+10; 47), Villarbasse 36 (+16; 15). Quindi la cintura sud, dove l’aumento è pressoché costante: 515 infetti (+121; 514) per un +30,71 per cento; Rivalta 116 (+30; 95), Beinasco 108 (+17; 94), Piossasco 95 (+26; 108), Orbassano 90 (+15; 140), Volvera 55 (+17; 43), Bruino 51 (+16; 34).

La valle di Susa continua ad essere la macro-area dove il virus cresce meno, ma con un lieve rimbalzo rispetto alla scorsa settimana. I positivi sono 397 (+71; 378) per un aumento settimanale del +21,78 per cento tutto concentrato sulla bassa valle, dove i casi attualmente positivi sono 320: Avigliana 80 (+16; 52), Almese 34 (+11; 29), Bussoleno 27 (-4; 17), Sant’Ambrogio 26 (+13; 12), Villardora 25 (+8; 10), Susa 21 (+5; 50), Caselette 13 (+8; 6), Borgone 12 (+4; 8), Caprie 12 (+5; 3), Sant’Antonino 11 (+2; 28), Condove 10 (-2; 15), Vaie 10 (-1; 5), Rubiana 7 (-3; 20), Villarfocchiardo 6 (+3; 9), Chianocco 6 (+5; 6), Bruzolo 4 (+1; 6), Venaus 4 (+4; 4), San Didero 4 (+2; 2), Chiusa San Michele 3 (stabile; 7), Novalesa 2 (-4; 3), Mompantero 2 (-2; 4), San Giorio 1 (stabile; 1), resta a zero Mattie (stabile; 6). Ferma a 77 l’alta valle: Bardonecchia 15 (stabile; 8), Oulx 14 (-3; 18), Cesana 11 (+1; 3), Meana 10 (+2; 4), Salbertrand 8 (+1; 1), Sestriere 7 (+3; 5), Sauze d’Oulx 4 (+1; 3), Gravere 3 (+2; 3), Chiomonte 2 (stabile; 31), Sauze di Cesana 2 (-1; 0), Claviere 1 (-5; 1), torna a zero Exilles (-1; 1) che raggiunge Giaglione (stabile; 3) e Moncenisio (stabile; 0).

su Luna Nuova di venerdì 17 dicembre 2021