L'Asl To3 replica alla Fimmg: «Tamponi molecolari più che raddoppiati in una settimana»

L'Asl To 3, con una nota, replica alle proteste della Fimmg, Federazione italiana medici di medicina generale, rispetto alle tempistiche di prenotazione dei tamponi molecolari diffusa a mezzo stampa e ad altre carenze nella gestione della pandemia da parte dell'Azienda sanitaria a cui fanno capo valle di Susa, val Sangone, cintura ovest e Pinerolese: «Risultano doverosi alcuni chiarimenti, perché in primo luogo i nostri cittadini abbiamo un’informazione completa e corretta - spiegano dall'Asl To3 - L’ondata pandemica che stiamo affrontando presenta purtroppo anche nel territorio Asl To3 numeri nuovamente molto elevati di persone positive, in isolamento, in quarantena; abbiamo nei nostri ospedali un aumento di ricoveri, che nell’ultima settimana sono passati da 60 a 137 nei reparti per acuti; stiamo gestendo la campagna vaccinale, con 973mila 189 dosi somministrate nella nostra Azienda, 21mila 881 nella sola ultima settimana. La procedura dei tamponi va considerata in questo contesto ed inserita in un percorso che, ancorché può apparire di mera “burocrazia”, rappresenta la sostanziale traduzione del prelievo in un certificato di malattia o guarigione. Il tampone molecolare, inoltre, non è solo un atto meccanico, ma va processato in laboratorio e refertato. Sono tempistiche da tenere in considerazione, per evitare di effettuare sì velocemente il tampone, ma poi di attenderne l’esito per giorni (in Asl To3 attualmente il tempo di attesa è di 24 ore al massimo)».

Senza entrare ulteriormente nel dettaglio delle singole procedure di gestione dei tamponi, l'Asl To3 sottolinea poi come «ciò dovrebbe essere sufficiente a fornire i contorni di un quadro complesso, che sarebbe un errore frammentare in singoli segmenti, limitando lo sguardo al solo ambito del proprio interesse personale o di categoria. È l’errore di chi ritiene, ad esempio, che l’accesso diretto semplifichi e velocizzi, mentre rallenta la procedura, che anziché essere in parte espletata da chi prenota, viene demandata al momento dell’effettuazione del tampone, allungando di fatto i tempi di attesa delle persone in coda e gravando completamente, ancora una volta, soltanto sull’Azienda sanitaria».

Tutto ciò considerato, dopo la sospensione, nei giorni scorsi, delle prestazioni ambulatoriali non urgenti, l’Asl To3 spiega di aver comunque provveduto a riorganizzare «il personale resosi così disponibile, destinandolo all’emergenza ed in parte anche all’incremento della capacità di effettuate e processare i tamponi, con un aumento settimanale di 4mila 322 tamponi molecolari, ossia più del doppio dei precedenti, per un totale di 7mila 820 tamponi molecolari a settimana. La nuova programmazione è attiva da ieri, 29 dicembre. La pandemia ci ha insegnato che le forze vanno unite, che siamo parte di un ingranaggio, che ciascuno deve fare la sua parte. Alle Aziende sanitarie serve collaborazione, servono proposte serie, da affrontate su tavoli tecnici e discutere con dati alla mano, serve lo sguardo d’insieme, che consideri tamponi, vaccini, ma anche ricoveri in ospedale e pazienti da curare a domicilio. L’Asl To3, quando queste sono le premesse, è sempre disponibile ad ogni confronto costruttivo».