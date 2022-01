Vaccino anti-Covid: open day pediatrico all'Epifania all'ospedale di Rivoli

Una giornata di Open Day su prenotazione per la vaccinazione contro il Covid dedicata ai bambini di età compresa fra 5 e 11 anni. L’iniziativa della Regione Piemonte in collaborazione con l’AslTo3, per il territorio di competenza, si terrà il giorno dell’Epifania, giovedì 6 gennaio, presso gli ospedali di Rivoli (ore 9-17) e di Pinerolo (ore 9.13). La giornata è su prenotazione (non accesso libero) da effettuare sul portale www.ilpiemontetiovaccina.it. Verrà somministrato il vaccino Pfizer pediatrico. Possono partecipare i bambini nati tra il 6 gennaio 2010 e il 6 gennaio 2017, con domicilio sanitario (temporaneo o illimitato) in Piemonte, senza fragilità, che non abbiano un appuntamento già fissato prima del 16 gennaio 2022 e che non abbiano ancora ricevuto nessuna dose.