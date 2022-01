I No Tav "alla scoperta" dei futuri cantieri

Sabato scorso in 200 hanno preso parte alla “passeggiata informativa” sui prati che nei prossimi anni diventeranno cantieri per le opere connesse al Tav e per la fermata di Ferriera della ferrovia storica, iniziativa organizzata da movimento No Tav e Fridays For Future Valsusa senza troppa pubblicità «per non aggregare troppe persone in un momento in cui è bene rispettare le precauzioni anti-pandemia», fanno sapere gli organizzatori. L’appuntamento era al parcheggio del cimitero di Avigliana. La passeggiata si è poi snodata in direzione Ferriera percorrendo via Antica di Francia. All’incrocio con via San Tommaso ha preso la parola l’ingegnere Alberto Poggio, membro della commissione tecnica dell’Unione montana Valle Susa, che ha indicato i terreni...

su Luna Nuova di martedì 25 gennaio 2022