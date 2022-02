Arriva "Meteo 3R": la nuova app è on-line

Mettere a disposizione dei cittadini dati meteorologici in tempo reale basati su una rete composta da oltre 650 stazioni di rilevamento; fornire previsioni elaborate e validate da meteorologi esperti e non da algoritmi automatici; pubblicare allerte ufficiali per rischi naturali conseguenti alle condizioni climatiche. Sono questi i tre obiettivi con cui è stata realizzata la nuova app “Meteo 3R”, frutto della collaborazione tra le Regioni Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria. Un lavoro portato avanti insieme ai Centri funzionali e strutture tecniche della Valle d’Aosta, Arpa Piemonte e Arpa Liguria nell’ambito dei progetti Risk-Com, Risk-Act-Creazione di una rete di siti pilota transfrontalieri e del Piano integrato tematico Risk: l’iniziativa è stata presentata ieri mattina...

su Luna Nuova di venerdì 4 febbraio 2022