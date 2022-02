I ragazzi del curling sono cresciuti e fanno sogni olimpici

Tutti pazzi per il curling, ma sapete che c’è? Che nella terra olimpica di Torino (Giochi invernali del 2006) questo sport continua a faticare a trovare spazi per allenamenti e partite. Il PalaTazzoli di Torino da due anni è fuori causa e così gli atleti della zona ripiegano sull’impianto di Pinerolo. Mica tanto comodo per Elena Dami, di Buttigliera, e Alberto Pimpini, di Giaveno, i superstiti della prima nidiata di giovanissimi atleti avviati al curling subito dopo l’olimpiade torinese. Ora sono nel giro azzurro e sperano un giorno (Milano-Cortina 2026) di giocarsi un titolo olimpico come il duo Amos Mosaner-Stefania Constantini, i campioni di Pechino nel doppio misto.

tutto su Luna Nuova di venerdì 11 febbraio 2022