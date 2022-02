Scarcerato Emilio Scalzo, ma dovrà rimanere in Francia

Emilio Scalzo verrà scarcerato nella giornata di oggi: la notizia è arrivata nel pomeriggio agli attivisti No Tav ed è stata rilanciata dal sito Internet www.notav.info: «Per ora resterà comunque in Francia, con obbligo di dimora e firma settimanale. Una notizia lieta che ci riempie il cuore nel sapere che Emilio non è più dietro a quelle maledette sbarre. Vogliamo Emilio completamente libero di tornare nella sua amata val Susa». Proprio domani il movimento No Tav ha organizzato un presidio di solidarietà davanti al carcere di Aix Luynes di Aix en Provence, dove Scalzo è recluso dal 3 dicembre scorso: sono previsti due pullman e una decina di auto in partenza dalla valle di Susa.