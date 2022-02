La nuova sanità territoriale con i fondi Pnrr

Il futuro della sanità territoriale dell’Asl To3, così come disegnato dalla Regione Piemonte, passa per la creazione di 12 Case di comunità, quattro Ospedali di comunità e sei Centrali operative territoriali: per Torino e la sua area metropolitana, l’investimento totale sarà di oltre 205 milioni di euro, che serviranno per 48 Case di comunità (72 milioni di euro), 15 Ospedali di comunità (37,5 milioni) e 23 Centrali operative territoriali (2,3 milioni), a cui si aggiungono circa 37 milioni per l’ammodernamento tecnologico e altri 57 per l’adeguamento sismico. Il tutto attraverso i fondi Pnrr, ma per rendere il più possibile diffusa la nuova rete delle strutture di prossimità, la Regione ha voluto rimediare ai tagli operati dal governo trovando risorse alternative per...

su Luna Nuova di venerdì 18 febbraio 2022