Covid, discesa più lenta: in valli e cintura 3407 positivi (-23,11%)

di MARCO GIAVELLI

Il ritmo rallenta ancora, come a livello nazionale, ma la discesa della curva dei contagi continua senza sosta: secondo i dati della mappa Covid aggiornati a ieri, in valli e cintura i casi attualmente positivi sono 3407 (-1024), con un calo settimanale del 23,11 per cento contro il 34,75 di sette giorni fa. A livello regionale il Piemonte, che si conferma in “zona gialla”, ha ormai numeri vicini alla “zona bianca”, anche se le fasce di colore, come deciso dal governo, spariranno da aprile con la fine dello “stato di emergenza”: il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva si abbassa dall’8,9 al 6,8 per cento, mentre quello dei posti letto ordinari dal 20,8 al 15,8 per cento, appena sopra la soglia del 15.

A livello zonale la discesa rimane omogenea, anche se in qualche comune valsusino si registra una lieve risalita. Il trend migliore è in val Sangone con 238 positivi (-84) e un ribasso settimanale del 26,07 per cento: Giaveno 146 (-44), Trana 27 (-9), Coazze 24 (-14), Sangano 23 (-10), Reano 12 (-2), Valgioie 6 (-5).

Segue la valle di Susa con 674 positivi (-227) e una decrescita del 25,19 per cento. In bassa valle sono 573: Avigliana 74 (-64), Susa 63 (-5), Almese 59 (-11), Bussoleno 55 (-16), Sant’Ambrogio 53 (-15), Condove 40 (-12), Sant’Antonino 33 (-10), Rubiana 33 (+8), Bruzolo 19 (-8), Caprie 18 (-6), Caselette 17 (-16), Villardora 15 (-21), San Giorio 15 (+2), Vaie 14 (-8), Villarfocchiardo 12 (-7), Borgone 10 (-14), Mompantero 10 (+8), Chianocco 9 (-4), Venaus 6 (-7), Chiusa San Michele 6 (-3), Mattie 5 (stabile), Novalesa 4 (stabile), San Didero 3 (-5).

In alta valle 101: Oulx 30 (-3), Sauze d’Oulx 20 (+6), Bardonecchia 15 (-6), Cesana 11 (+2), Gravere 6 (-1), Sestriere 5 (-2), Meana 4 (-4), Giaglione 4 (-1), Salbertrand 3 (stabile), Exilles 1 (-2), Chiomonte 1 (-1), Sauze di Cesana 1 (stabile), torna a zero Moncenisio (-1) che raggiunge Claviere.

Quindi la cintura ovest con 1536 positivi (-452) e un ribasso del 22,74 per cento: Rivoli 483 (-77), Collegno 386 (-159), Grugliasco 329 (-89), Pianezza 128 (-34), Alpignano 124 (-36), Buttigliera 46 (-11), Rosta 26 (-38), Villarbasse 14 (-8).

Infine la cintura sud con 959 positivi (-261) e un calo del 21,39 per cento: Orbassano 238 (-92), Piossasco 230 (-41), Rivalta 201 (-31), Beinasco 121 (-37), Bruino 87 (-27), Volvera 82 (-33).