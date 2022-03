Aiuti umanitari all'Ucraina: parte la raccolta di materiale a Villarfocchiardo

Il centro polivalente di via Cappella delle Vigne 3 fungerà da centro di raccolta per gli aiuti umanitari necessari ad affrontare l’emergenza profughi in Ucraina: le consegne potranno essere effettuate nei week-end del 5-6 e 12-13 marzo dalle 9,30 alle 19, in settimana dal 7 all’11 marzo dalle 16 alle 19. «Il trasporto di questi beni richiederà un costo elevato, per cui invitiamo tutti a lasciare un’offerta insieme al materiale che porterete», spiegano gli organizzatori guidati da don Antonello Taccori.

Si raccolgono cibo a lunga conservazione (pasta, riso, orzo, polenta, zucchero, legumi, tonno, carne in scatola, mais, salsa di pomodoro, merendine e biscotti, marmellata e cioccolata, cibo per la prima infanzia, latte, olio, sale, latte in polvere per bambini, omogenizzati, cibo per neonati), materiali sanitari (bende 7-14 e 5-10, garze, cotone idrofilo, cerotti, farmaci emostatici, disinfettanti, siringhe di diverse dimensioni, carrozzine, stampelle e deambulatori), medicinali generici (paracetamolo, tachipirina, aspirina, disinfettante, igienizzante per le mani), vestiario invernale e primaverile uomo-donna-bambino, scarpe adulto e bambino in buono stato, sacchi a pelo e coperte, materiale per l’igiene della persona (saponette, shampoo, doccia schiuma, guanti in lattice, detersivi per l’igiene della casa, pannolini per neonati e per anziani), materiale vario (biancheria intima nuova per donna-uomo-bambino, coperte, passeggini). Anche alcuni esercizi commerciali hanno aderito lanciando l’iniziativa “Dona una spesa per l’Ucraina”: sarà possibile lasciare la borsa in negozio e il materiale verrà poi consegnato al centro di raccolta.

Per eventuali versamenti: don Moreno, ordine degli Orionini di Leopoli (conto intestato a Egidio Montanari, Iban IT59C0306901602100000061578, causale “Emergenza Ucraina missione Kiev/Leopoli” e aggiungere il proprio indirizzo); Caritas diocesana (Iban IT97W0326830690053853739420, causale “Emergenza Ucraina 2022”); Comunità Papa Giovanni XXIII (per il bonifico bancario Iban IT04X0306909606100000008036 intestato a Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII-attività Onlus, causale “Emergenza Ucraina”; per il bollettino postale o telematico versamento sul conto corrente 12148417 intestato a Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII-attività Onlus, causale “Emergenza Ucraina”).

su Luna Nuova di venerdì 4 marzo 2022