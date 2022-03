Nicola, ucraino e valsusino dal 2011: «Nella mia terra ho un fratello e tre sorelle, ma non ho più loro notizie»

GUARDA IL VIDEO

Avvolto nella bandiera gialla e azzurra della sua terra d’origine, l’Ucraina, con in mano un messaggio semplice, scritto a mano nella sua lingua: “No alla guerra. Pace. Gloria all’Ucraina. Putin basta”. Nicola Palazzolo, Нікола Палаццоло in cirillico ucraino, si è presentato così, martedì pomeriggio, alla marcia della pace da Sant’Antonino a Villarfocchiardo. Nicola ha 19 anni e vive in valle di Susa dal 2011, quando è stato adottato da una coppia di Sant’Antonino: «6 dicembre 2011», ripete più volte, segno di quanto quella sia stata una data spartiacque nella sua vita. «La prima frase che ho detto quando ho saputo che sarei venuto qui è stata: “Che bello, ci sarà tanta neve!”. E invece niente». Nicola ha le sue radici a Stari Yarilovichi, un paesino a 223 km a nord...

su Luna Nuova di venerdì 4 marzo 2022