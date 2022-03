Il Piemonte accoglie 13 bimbi ucraini malati di tumore

È atterrato sabato 5 marzo alle 17,15 all’aeroporto di Torino Caselle il volo privato che ha portato in Piemonte 13 bambini malati di tumore e bisognosi di cure, in fuga dalla guerra in Ucraina con le loro famiglie: sono stati accolti presso l’ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Dopo giorni di attesa, con la difficoltà di far partire il gruppo dall’Ucraina, la Regione ha deciso di organizzare una missione umanitaria ad hoc per andare a prendere i bambini al confine. Un’operazione organizzata in poche ore per sbloccare la situazione, resa possibile grazie alla generosità di tre importanti realtà imprenditoriali piemontesi: fondazione Lavazza, che ha messo a disposizione l’aereo che ha portato i piccoli pazienti in Italia; Basic Air, compagnia aerea nata in...

su Luna Nuova di martedì 8 marzo 2022