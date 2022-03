Oltre 1800 famiglie piemontesi pronte ad ospitare gli ucraini

Sono già oltre 1800 le famiglie piemontesi che in pochissimi giorni hanno raccolto l’invito della Regione a dare la propria disponibilità ad ospitare i profughi ucraini che raggiungeranno l’Italia. Chi lo desidera può manifestare la propria adesione all’accoglienza in casa compilando il modulo on-line sul sito Internet della Regione Piemonte. Seguendo le indicazioni, in pochi passaggi è necessario fornire le informazioni sulla composizione del nucleo famigliare ospitante, la presenza di animali e bambini, la tipologia dell’abitazione, la possibilità di ospitare minori o persone disabili, il periodo di disponibilità e gli altri elementi utili a identificare la tipologia di accoglienza che si può fornire. È inoltre attivo l’indirizzo mail accoglienza.ucraina@regione.piemonte.it...

su Luna Nuova di venerdì 11 marzo 2022