Anpi provinciale: al timone c’è Nino Boeti

Arriva da Rivoli il nuovo presidente provinciale dell’Anpi e ha un nome che con la storia e il percorso dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia ha molto a che fare: parliamo di Nino Boeti, 69 anni, medico ortopedico con una lunga carriera in campo politico e amministrativo. È stato infatti sindaco di Rivoli dal 1995 al 2004 e consigliere regionale per tre mandati, prima con i Ds e poi nel Pd, dal 2005 al 2019, anni in cui ha ricoperto anche la carica di vicepresidente e poi presidente del Consiglio, oltre a guidare dal 2014 in avanti il Comitato Resistenza e Costituzione. Un legame inscindibile, quello di Boeti con l’antifascismo e il mondo partigiano, suffragato da 30 anni di iscrizione all’Anpi: «Quando tre anni fa ho concluso la mia esperienza in consiglio...

su Luna Nuova di martedì 15 marzo 2022