Napoli e Ruffino lasciano Toti e abbracciano Calenda

I deputati giavenesi Osvaldo Napoli e Daniela Ruffino, entrambi ex Forza Italia, cambiano nuovamente casacca, passando da Coraggio Italia di Giovanni Toti, a cui avevano aderito lo scorso anno, ad Azione di Carlo Calenda. «Ho scelto in assoluta libertà e mosso da una profonda convinzione ideale di aderire al partito di Azione e quindi alla componente Azione/Più Europa. Chi mi conosce sa bene da quanti anni sono impegnato nella battaglia contro il bipolarismo artificiale e inconcludente il cui unico risultato è stata l’affermazione di un bipopulismo pericoloso che in tre anni ha portato l’Italia alla deriva sul piano economico e all’irrilevanza sul piano delle alleanze internazionali - dice Napoli - Il governo Draghi ha posto un primo argine allo scompiglio...

su Luna Nuova di martedì 22 marzo 2022