"Via Francigena for all": la Regione cerca fondi per l’accessibilità turistica

Si intitola “Via Francigena for all” il progetto attraverso cui la Regione punta a migliorare l’accessibilità dei percorsi turistici di tutto il Piemonte legati alla Francigena, rendendoli fruibili anche dalle persone diversamente abili. La valle di Susa gioca un ruolo importante in questa partita: sono ben 32, infatti, i comuni su cui ricadranno gli interventi qualora finanziati, di cui 30 valsusini fra alta e bassa valle e due, Rivoli e Rosta, immediatamente confinanti. Il progetto verrà candidato dalla Regione sul bando della Presidenza del consiglio dei ministri per l’accessibilità dei percorsi turistici. Il piano prevede l’adeguamento di strutture e percorsi distribuiti su 250 chilometri in 47 comuni, a fronte dei 650 chilometri complessivi dell’itinerario che attraversa quattro parchi...

su Luna Nuova di martedì 12 aprile 2022