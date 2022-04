Tav. tunnel di base: ultimato in Francia lo scavo dei primi 10,5 km "geognostici"

GUARDA IL VIDEO

Telt ha annunciato ieri mattina di aver di fatto terminato lo scavo dei primi 10,5 km del tunnel di base della Torino-Lione sul versante francese. Per la precisione, del tratto di tunnel geognostico che collega le discenderie di La Praz e Saint Martin la Porte, realizzato nell’asse e nel diametro di quello che diventerà il futuro maxi-tunnel. Intorno alle 11 a Saint Martin la Porte, in val Maurienne, gli operai hanno abbattuto l’ultima parete di roccia che congiunge i 9 km scavati dalla fresa Federica con il chilometro e mezzo realizzato con metodo tradizionale, in uno dei punti più delicati della montagna tra Francia e Italia per la presenza di una lunga faglia carbonifera. «Si tratta - spiega Telt in un comunicato stampa - del secondo cantiere di lavori definitivi dell’opera...

su Luna Nuova di venerdì 29 aprile 2022