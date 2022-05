41 nuovi valligiani nei piccoli borghi alpini

I piccoli borghi alpini delle valli di Susa e Sangone sono pronti ad accogliere 41 nuovi nuclei familiari, provenienti anche da fuori regione, in 20 diversi comuni, per un ammontare di contributo pubblico che complessivamente cuba per 552mila 135 euro. Sono i numeri che emergono dalla graduatoria definitiva del bando sulla residenzialità in montagna, approvata nei giorni scorsi, attraverso cui la Regione ha deciso di offrire incentivi per chi sceglie di trasferirsi da una città italiana in uno dei piccoli comuni delle montagne piemontesi. Un modo per rifarsi una vita: una tendenza che la pandemia non ha fatto altro che accelerare, con la ricerca di luoghi meno affollati, immersi nel verde e quindi più sicuri dove trascorrere il proprio tempo, unita al “bisogno...

su Luna Nuova di venerdì 13 maggio 2022