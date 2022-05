Stefano Usai: giocare fino a 50 anni e diventare un mito

Stefano Usai oggi lo chiamano The King, il Re. Quando cominciava a fare ammattire gli avversari con tecnica e rapidità, su questo giornale veniva soprannominato “il Romario di Pianezza”, paragonandolo al fenomeno brasiliano degli anni 90. Tutti si ricordano di Usai («Non è difficile, ero anche un po’ fumantino...») ora che è allenatore della nazionale italiana di futsal, un calcio a 5 che però si gioca con le prime regole degli anni 20 in Uruguay, dove è nato: rimesse laterali e calci d’angolo si battono con le mani, il portiere non può superare la metà campo, il pallone è più piccolo di una taglia...

tutto su Luna Nuova di venerdì 13 maggio 2022