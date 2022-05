«Lo stop all'autoporto di S.Didero per consentire la bonifica dei terreni»

Continua a far discutere la questione autoporto di San Didero, dopo la revoca della procedura per la gara d’appalto da parte della Sitaf, società concessionaria dell’A32 Torino-Bardonecchia, incaricata da Telt di costruire la nuova infrastruttura, indispensabile per liberare l’area dell’attuale autoporto di Susa-Traduerivi e fare posto ai futuri cantieri per la stazione internazionale e il tunnel di base Tav. E non convince, secondo Pro Natura Piemonte, la spiegazione per cui la principale causa del nuovo stop, al di là della sequela di traversie procedurali, risiederebbe nell’aumento dei costi delle materie prime, riconducibile alla difficile congiuntura economica. «Pro Natura Piemonte e il movimento No Tav avevano già previsto che il sito presentava problemi, per i quali...

su Luna Nuova di venerdì 27 maggio 2022