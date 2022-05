"Via Francigena for all": in arrivo 1,7 milioni di euro

Diventerà presto realtà il progetto “Via Francigena for all” promosso dalla Regione Piemonte. Ad annunciarlo è l’assessore regionale alla disabilità Maurizio Marrone, soddisfatto per il lavoro di squadra che renderà possibile l’adeguamento lungo 250 chilometri di strutture e percorsi per le persone con disabilità, con interventi in 47 comuni, a fronte dei 650 chilometri complessivi dell’itinerario che attraversa quattro parchi naturali e collega ben 107 comuni di cinque province: Torino, Vercelli, Biella, Asti e Alessandria. In provincia di Torino gli interventi riguarderanno il Canavesano ed il tracciato della valle di Susa, che con due rami provenienti dai colli del Monginevro e del Moncenisio, passando per Torino, raggiungerà Vercelli per congiungersi...

su Luna Nuova di martedì 31 maggio 2022