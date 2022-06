"La mia foto alla Luna-Blu": ora il contest si dà ai colori

Un anno fa prendeva vita il contest fotografico di Luna Nuova, corsa a tappe attraverso le sfumature delle stagioni. Siamo contenti. Abbiamo visto paesaggi e dettagli affiorare dalle immagini dei lettori, che si sono disimpegnati tra semplicità della natura e architettura della fotografia. Siamo contenti, ma ci è rimasta una voglia, come dire, di colore. Ed ecco che si apre un altro anno di sfide: stavolta raccontateci un colore. Cominciamo dal blu.

Inviateci una foto che, per prima cosa, contenga lo spirito dei luoghi dove viene diffuso Luna Nuova. Da Bardonecchia a Collegno, da Rivalta a Susa. Insomma, niente scorci di Gabicce Mare e Santorini. Mandateci il blu nostrano. Il blu che scorta, il blu che apre. L'ora blu, la divisa blu, l'occhio blu. E sappiate che: «I colori, come i lineamenti, seguono i cambiamenti delle emozioni» (Pablo Picasso, mica noi).

LA MIA FOTO ALLA LUNA - BLU

REGOLAMENTO

A partire da martedì 21 giugno, inviaci all’indirizzo mail lunanuova@lunanuova.it la tua foto con il blu come colore dominante, che deve essere scattata in una delle località di valle di Susa, val Sangone e cintura sud-ovest di Torino. Il termine ultimo per l’invio è domenica 24 luglio: la foto, rispetto alla quale l’autore deve garantire l’originalità e la proprietà, deve essere corredata di nome e cognome dell’autore, numero di telefono, del luogo dove è stata scattata e di un titolo a scelta. Ciascun partecipante può iscrivere al contest una sola foto.

Nell’oggetto della mail è necessario inserire la dicitura “La mia foto alla Luna”. Per l’invio non sono contemplati altri canali: in tal caso le foto non saranno prese in considerazione. Tutte le foto pervenute verranno pubblicate di volta in volta sul giornale cartaceo, con tempistiche a discrezione della redazione. Nel giro di pochi giorni verranno aperte le votazioni attraverso un post sulla pagina facebook di Luna Nuova, contenente tutte le foto partecipanti al contest: sarà questo l’unico luogo in cui votare, non verranno presi in considerazione i voti espressi a foto condivise su altre pagine o profili.

Per esprimere la propria preferenza sarà sufficiente cliccare “mi piace” o mettere una “reazione” alla o alle foto che vi piacciono di più. Le votazioni saranno aperte fino a giovedì 8 settembre. Due saranno le foto vincitrici: quella che otterrà il maggior numero di like su facebook e quella selezionata dalla redazione di Luna Nuova, che si avvarrà dell’opinione di un fotografo professionista o dalle riconosciute qualità. I due vincitori saranno svelati sull’edizione di venerdì 16 settembre con la pubblicazione delle foto e un’intervista agli autori, ai quali andranno in omaggio un abbonamento annuale cartaceo a Luna Nuova e un gadget a scelta.