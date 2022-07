Giornata valore alpino: è polemica sulla data

Anche il Piemonte avrà la sua “Giornata del valore alpino”, dedicata a sostenere e promuovere la storia, il patrimonio culturale, l’impegno civile e i valori rappresentati sul territorio dal corpo degli Alpini, ma è già polemica sulla sua istituzione e in particolare sulla data scelta, come per altro avvenuto anche a livello nazionale. Se il parlamento ha optato per il 26 gennaio, 24 ore prima del “Giorno della memoria” in ricordo delle vittime della Shoah, il parlamentino piemontese ha scelto il 16 gennaio di ogni anno, anniversario del giorno del 1943 in cui giunse alle truppe alpine piemontesi inviate in Russia l’ordine del ripiegamento generale. Il via libera da parte del consiglio regionale, nella seduta di martedì 28 giugno, è arrivato con 25 voti favorevoli, 3 contrari e 11 astenuti...

su Luna Nuova di venerdì 1 luglio 2022