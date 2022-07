Potrebbe finire in tribunale la vicenda della piscina pubblica di via Don Pogolotto 45, nel complesso della scuola Francesco Gonin. Unione dei Comuni Montani e gestore, la società Libertas Nuoto Torino Scsd, sono infatti arrivati ai ferri corti in una disputa che vede entrambe le parti convinte di avere subito dei torti...

Su Luna Nuova di martedì 26 luglio 2022