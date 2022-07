S.Ambrogio: "L’acqua e la fabbrica", un docufilm che sa di banca del tempo

Ottimo successo di pubblico per la prima presentazione del film “L’acqua e la fabbrica” del regista Luigi Cantore, avvenuta lo scorso venerdì al teatro di via Antiche Mura. Purtroppo a causa delle poche gocce di pioggia cadute appena prima dell’inizio, la proiezione è stata spostata all’interno della struttura, ma nonostante il gran caldo tutti hanno gradito il docufilm, l’ultimo lavoro del regista chiusino. Nel presentarlo Andrea Galli, presidente del Valsusa Filmfest che lo ha prodotto, ha ricordato che «Cantore è una risorsa preziosa da tutelare perché i suoi film saranno come una banca del tempo...

Su Luna Nuova di martedì 26 luglio 2022