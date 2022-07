«Tav: mille posti di lavoro nella "Rete"»

Lo hanno definito un accompagnamento “partecipato” ma anche “determinato” nelle decisioni, con l’attenzione puntata sulle opportunità lavorative per il territorio coinvolto dalla costruzione della Torino-Lione ed un migliaio di nuovi posti di lavoro in ballo. Si intitola “Una rete per la valle di Susa” l’accordo tra Regione Piemonte, Agenzia Piemonte Lavoro e Telt approvato venerdì 22 luglio dalla giunta regionale e poi presentato alla riunione dell’Osservatorio dall’assessore regionale alle infrastrutture e ai trasporti, Marco Gabusi, e dall’assessora al lavoro e formazione professionale Elena Chiorino. «Siamo entrati in una fase, per nulla scontata, in cui la realizzazione della Torino-Lione vede finalmente avanzare anche la tratta nazionale...

Durante la riunione dell’Osservatorio Tav di venerdì 22 luglio, il presidente Calogero Mauceri ha comunicato l’intenzione di istituire alcuni tavoli tematici su sostenibilità ambientale, territoriale e legalità. Tavoli a cui sono stati invitati formalmente anche i comuni della valle di Susa e l’Unione montana, di nuovo presente in Osservatorio con il presidente Pacifico Banchieri, dopo averlo richiesto per lungo tempo: «In quella sede non avevo la facoltà di dire se parteciperemo oppure no a questi tavoli tematici: come per ogni questione ne discuteremo con i sindaci e valuteremo se aderire o meno alla proposta. Aver partecipato all’Osservatorio ci ha permesso di esprimere, come territorio, tutte le nostre preoccupazioni su un’opera a cui restiamo...

su Luna Nuova di martedì 26 luglio 2022