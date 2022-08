Tensioni No Tav, parla Banchieri: «Solidarietà ai feriti, ma non si criminalizzi il Festival Alta Felicità»

Dopo le polemiche relative agli scontri che si sono verificati sabato 30 luglio a San Didero, durante la manifestazione No Tav al cantiere per il nuovo autoporto abbinata al Festival Alta Felicità di Venaus, anche il presidente dell'Unione montana Valle Susa, Pacifico Banchieri, dice la sua in una nota stampa in cui ribadisce le numerose problematiche che ruotano intorno al "non-cantiere" oggetto della protesta: «Rispetto agli atti e ai comunicati circolati negli scorsi giorni riguardo ai fatti successi lo scorso week-end, nel condannare con fermezza ogni atto di violenza ed esprimere solidarietà alle persone ferite, crediamo però che il Festival Alta Felicità di Venaus sia un momento di aggregazione culturale e musicale di alto livello, che ogni anno consente di portare in valle personalità di importanza nazionale e che quindi andrebbe valorizzato e non criminalizzato. Nel ribadire che a San Didero esiste da più di 16 mesi un non-cantiere, in cui nessun lavoro è iniziato, presidiato giorno e notte dalle forze dell'ordine, con uno sperpero di denaro pubblico sconcertante, chiediamo che la valle di Susa non sia ritenuta dalle istituzioni superiori solo come un corridoio di transito, ma come un territorio importante, di circa 100mila abitanti, con le sue necessità e le sue problematiche, che non si risolvono con l’alta velocità».