M5S: Carabetta e Pirro si ricandidano nei collegi plurinominali

I parlamentari uscenti M5S Luca Carabetta, di Buttigliera, e Elisa Pirro, di Orbassano, saranno nuovamente in corsa alle elezioni politiche 2022, entrambi sul proporzionale nei listini bloccati dei collegi plurinominali: Carabetta, con 888 preferenze, è stato il più votato nella lista per Montecitorio e sarà al secondo posto nel collegio 2, che raggruppa buona parte della provincia di Torino, alle spalle dell'ex sindaca di Torino Chiara Appendino, che sarà in prima posizione alla Camera in tutti i quattro collegi plurinominali del Piemonte, venendo meno così alla regola interna M5S che impediva le candidature plurime. Questo significa che, in caso di un buon risultato elettorale, Carabetta ha buone possibilità di tornare in parlamento, dal momento che Chiara Appendino, la cui elezione pare blindata, libererà il suo posti in tre collegi.

La lista della Camera per il collegio 2 vede in terza e quarta posizione Antonella Pepe e Matteo Locatelli, mentre i candidati supplenti sono Elisa Tomaselli, Eric Zorzi, l'aviglianese Tatjana Callegari e Gianfranco Barrocu. Nel collegio 1, che comprende tutta la città di Torino e l'area metropolitana nord-ovest, dietro alla Appendino troviamo l'ex assessore torinese e consigliere metropolitano delegato Antonino Iaria, Carlotta Tevere e Giovanni Caponetto, supplenti Marialuisa Biancotto, Alberto Mina, Gabriella Biadene e Nicola Luca De Chirico.

Al Senato nel collegio plurinominale 1, che include Torino più buona parte della provincia, comprese valli e cintura, la senatrice Elisa Pirro sarà invece capolista con ottime possibilità di rielezione: alle parlamentarie l'ha infatti spuntata di un soffio su Susy Matrisciano (1028 voti contro 1020). In seconda posizione un altro ex assessore torinese, Alberto Unia, l'ex consigliera metropolitana delegata Barbara Azzarà e l'ex sindaco di Venaria Roberto Falcone, supplenti Giorgia Allario, Davide De Santis, Patrizia Triolo e Pierangelo Gatti.