Niente collegio 3: Roberto Montà "archiviato"

«Bisogna andare avanti, prendendo il buono e il bello di tanta fiducia, stima e affetto, sapendo che, pur non essendo più un giovanotto, penso di poter avere altre occasioni per mettere a disposizione esperienza, competenze e conoscenze acquisite in anni di lavoro». Parole di Roberto Montà, sindaco uscente di Grugliasco, dove il suo successore Emanuele Gaito ha portato il Pd e la coalizione di centrosinistra a prevalere con oltre il 70 per cento dei consensi. Non sarà lui il candidato del Pd nel collegio uninominale Piemonte 3, dove la direzione del partito gli ha preferito il deputato uscente Davide Gariglio. Scelta che ha destato più di qualche perplessità non soltanto in cintura ovest, ma anche nel resto del territorio che rientra nel collegio dove la figura...

su Luna Nuova di venerdì 2 settembre 2022