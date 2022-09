Acqua e No Tav: fronte comune in Francia

Anche sul versante francese si alza la protesta “sul campo” contro la Torino-Lione. Contro la grande opera, certo, ma con un focus particolare, di grande attualità: il problema acqua, acuito dalla pesante siccità che ha scandito l’estate 2022. Domenica 4 settembre anche una trentina di attivisti No Tav valsusini, tra cui i sindaci Bruna Consolini (Bussoleno) e Sergio Lampo (San Didero) in fascia tricolore e il presidente di Pro Natura Piemonte Mario Cavargna, sono partiti dalla valle di Susa per recarsi a dare man forte ed esprimere solidarietà alla protesta in corso a Villarodin-Bourget, dove per una settimana, da mercoledì 24 a martedì 30 agosto, un collettivo di cittadini ha bloccato la strada verso Avrieux «ai camion destinati a distruggere le risorse...

su Luna Nuova di martedì 6 settembre 2022