Coldiretti: le cinque priorità per il governo

Sulle filiere, garantire la sicurezza alimentare ed il diritto al cibo. Una nuova Pac 2023-27: efficacia, efficienza, semplificazione e risorse per i giovani imprenditori. Capitolo siccità: accelerare sul piano degli invasi per rispondere concretamente all’emergenza. Emergenza fauna selvatica: urgente fermare i danni e le predazioni. Consumo di suolo: no al fotovoltaico a terra, no alle speculazioni, sì ad incentivare l’uso dei terreni a fini agricoli. Sono le cinque priorità per i primi cento giorno del nuovo governo illustrate da Coldiretti Piemonte ai candidati alle elezioni politiche del 25 settembre, sulla scia di quelle presentate all’assemblea nazionale di Coldiretti, lo scorso 28 luglio, per focalizzare in modo rapido e concreto le necessità più urgenti del mondo...

su Luna Nuova di venerdì 23 settembre 2022