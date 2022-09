In rampa di lancio verso Montecitorio c’è anche Concetta Zurzolo (Fdi)

Eletta alla Camera nelle liste di Fratelli d’Italia c’è anche l’attuale assessore giavenese alle politiche sociali, terza età, associazioni Immacolata Zurzolo, più nota con il nome di Concetta. Classe 1973, impiegata come segretaria, è figlia d’arte: il padre è Toni Zurzolo, più volte in consiglio comunale sia nel capoluogo della val Sangone che in quello della vicina Avigliana. In amministrazione comunale è entrata nel giugno 2004 come consigliera di maggioranza e assessore, sempre in ambito sociale.

Al momento di andare in stampa la sua elezione non era ancora confermata in modo ufficiale e la deputata in pectore, nonostante i vari solleciti, ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Una prudenza che oltre alla scaramanzia e alla correttezza...

su Luna Nuova di martedì 27 settembre 2022