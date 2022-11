Caso Bussoleno, l'Unione montana: «Clima pesante e inaccettabile»

L'Unione montana Valle Susa, a cui fanno capo i 22 comuni della bassa valle, si schiera a fianco della sindaca dimissionaria di Bussoleno, Bruna Consolini, esprimendole solidarietà e auspicando un suo ripensamento. Ma soprattutto denunciano il pesante clima politico che si è creato a Bussoleno e sul territorio, definendolo inaccettabile ed esprimendo forte preoccupazione. Lo fanno attraverso una dichiarazione resa pubblica oggi, dopo che ieri sera i sindaci, come di consueto, si sono riuniti in assemblea per fare il punto della situazione sui vari temi aperti, caso Bussoleno compreso.

«Le dimissioni della sindaca di Bussoleno, Bruna Consolini, rassegnate lo scorso 8 novembre, impongono una riflessione profonda - riporta la nota firmata dagli amministratori dell'Unione montana - Martedì era all'ordine del giorno del consiglio comunale - che non si è nemmeno tenuto - la convenzione tra Regione Piemonte e Comune di Bussoleno per opere di riassetto idrogeologico: fondi che l’ente regionale ha concesso sotto forma di compensazioni Tav. Una modalità di concessione delle risorse per la messa in sicurezza il territorio che suona come una forma di ricatto, come la stessa sindaca ha denunciato: i fondi dovrebbero arrivare indipendentemente dalla realizzazione dell’alta velocità in valle».

La nota evidenzia quindi che «questa situazione ha generato forti pressioni da parte di un pezzo del movimento No Tav, affinché il Comune di Bussoleno vi rinunciasse, cosa naturalmente non possibile, trattandosi di interventi importanti per la sicurezza dei cittadini. Un clima pesante, in consiglio e in paese, come mai è stato prima, con tanto di interruzione del sindaco con una canzone irridente, preparata appositamente per l’occasione. Un clima che genera preoccupazione e tensione, impedendo di operare seriamente per il bene comune. Un clima che la stessa sindaca Consolini, prima di farsi da parte, ha definito intimidatorio. Come sindaci, oltre a rinnovare, sia dal punto di vista umano che politico, la solidarietà a Bruna Consolini, non possiamo più accettare questa situazione e lo diciamo forte e chiaro. Auspichiamo inoltre che la collega scelga di ritirare le dimissioni e di continuare a svolgere il proprio ruolo con la stessa forza, tenacia e passione che l’hanno contraddistinta in questi anni».