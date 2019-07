Aco Bocacina, il figlio del vento incanta e commuove

La virtù è il virtuoso: Aco Bocacina porta al GruVillage 105 Music Festival un concerto per palati fini in cui una versione al mandolino di "Blowin'in the wind" incanta il pubblico. E non è l'unica "cover", termine oltremodo riduttivo per il lavoro del chitarrista, con cui entusiasma i fan. L'aspetto più importante però è forse quello benefico della serata: il sostegno al progetto ‘Il Ristorante dei Bambini di Strada’ di Phnom Phen dalla onlus Waltzing Around Cambodia a cui va il ricavato dello spettacolo.