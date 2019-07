Anastasio, lo scugnizzo che mette in rima Verga e ampiona i classici hip hop

Molti i fan in prima linea per il concerto torinese di Anastasio, il vincitore di X Factor 2018, ospite del penultimo concerto del GruVillage 105 Music Festival. Un po' rapper, un po' cantautore l'artista campano canta la realtà dei giovani e mette in rima "Malpelo" di Giovanni Verga con disarmente semplicità, cita i Pink Floyd e scherza con le carezze di papa Giovanni XXIII. Da seguire con attenzione.