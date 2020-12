L'omaggio a John Lennon è "made in Rivoli"

Anche Rivoli rende omaggio ad uno dei geni della musica, ucciso esattamente 40 anni fa a colpi di pistola, da un fan squilibrato Mark David Chapman. Lo fa grazie alla creatività di Gigi Giancursi (ex Perturbazione) che si è cimentato nella traduzione del brano "Nobody told me" di John Lennon, uscito postumo nel 1981. Il video, girato l''ultima domenica di novembre, con la complicità della figlia Nora, cita scherzosamente qualche passaggio emblematico di quello originale, ed è ambientato interamente a Rivoli. Giancursi suona chitarra, basso e piano mentre alla batteria c'è Andrea Boeti. Alla regia ha collaborato la stessa Nora Giancursi. Questa sera, alle 20, inoltre andrà in onda la prima puntata (interamente dedicata a John Lennon) di "Be-Tales. Un grande Racconto sui Beatles", nuova trasmissione (dopo la prima, fortunata "Il bello della differita. canzoni e parole da un passato prossimo") scritta e diretta dallo stesso Giancursi per Radio Beckwith Evangelica.