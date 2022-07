Guè, la rinascita del rap parte dal Flowers Festival

G!V!E! G!V!E! G!V!E! Con questo coro il popolo di Guè (non più Pequeno) mercoledì ha chiamato a gran voce il suo messia, impegnato sul palco del Flower Festival di Collegno con il suo “Gvesvs” tuor. L’iconografia del “rinato” Guè è tutta giocata sull’accostamento provocatorio con il Gesù vero. Un gioco visivo e di parole per spiegare e sottolineare la nuova fase della carriera di Cosimo Fini (questo il suo nome all'anagrafe). Nel nuovo lavoro l’ex Pequeno si mette alla prova in tutti i campi del rap moderno, confermando ai suoi fan, alla critica e ai colleghi (amici e non) di essere un capostipite del genere in Italia, in più aggiungendo una bela dose di introspezione nei testi. Il suo pubblico apprezza molto e si unisce al canto.