Saucerful of secrets: l'altra musica dei Pink Floyd

Uno spettacolo memorabile quello di Nick Mason e soci hanno portato alla Palazzina di Caccia di Stupinigi per lo Sonic Parc Stupinigi con “Saucerful of secrets”, il concerto con cui il super gruppo del batterista dei Pink Floyd porta in tour i brani che hanno tracciato gli anni della formazione della mitica band inglese. La scelta è di riscoprire la produzione floydiana tra il 1965 al 1972, un periodo glorioso per la musica e per i Pink Floyd. La loro produzione di quegli anni sarebbe diventata un punto di riferimento per tutte le band rock, e non solo, che sarebbero seguite.

Con Nick Mason sul palco di sono Guy Pratt (bassista dei Floyd dal 1987), Gary Kemp (Spandau Ballet), Lee Harris (Blockheads) e Dom Beken, che si appresta a riportare sui palchi italiani lo show tributo ai primi album della carriera dei Pink Floyd.

Chi alla vigilia del concerto chi storceva il naso vedendo un ex Spandau salire sul palco assieme ad uno dei padri del rock, si è dovuto abbondantemente ricredere, Kemp infatti mette a disposizione del progetto tutto il suo carisma e la tecnica ineccepibile. Il resto del gruppo del gruppo non è certo da meno, l’affiatamento è totale, il piacere di suonare assieme si vede e si sente in tutto il parco.

L'improvvisazione era una parte importante dell'esperienza live dei Floyd di quegli anni e quello spirito è rimasto intatto. Le sonorità invece sono maturate, come lo sono gli artisti e il pubblico che li segue. Questo “Saucerful of secrets” suona quindi un po’ più prog e meno psichedelico, godibilissimo dal primo all’ultimo secondo. Una gioia per le orecchie.