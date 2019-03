S.Ambrogio: al Borgo di Mezzo-Superiore il Carnevale 2019

Clicca sulle foto per scorrere la gallery

Il Borgo di Mezzo-Superiore si è aggiudicato oggi pomeriggio l'edizione 2019 del Carnevale dei Borghi, organizzato dalla Pro loco in collaborazione con il Comune di Sant'Ambrogio, come sempre molto partecipato con circa 350 persone coinvolte nei gruppi mascherati dei quattro borghi. I vincitori hanno conquistato la giuria con "Il mondo dei giocattoli", che per soli otto punti ha avuto la meglio sul Borgo di Sotto-Savellera, che ha rappresentato le avventure di Pinocchio: al terzo posto, più staccato, il borgo Falconero-Viandotta con i "Tirolesi a tutta birra", quarto Bertassi-Braide con "Gli Abissi".

Servizio completo su Luna Nuova di martedì 12 marzo 2019