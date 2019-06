Ballottaggi: quattro sindaci in bilico

Siamo al rush finale per i quattro comuni zonali di valli e cintura che andranno al ballottaggio. A Giaveno si sfidano il sindaco uscente Carlo Giacone e il leader dell’opposizione Stefano Tizzani, nella rivincita del medesimo “testa a testa” andato in scena al ballottaggio di cinque anni fa. A Rivoli il duello vedrà di fronte Emanuele Bugnone, candidato del centrosinistra, contro Andrea Tragaioli, sostenuto dal centrodestra: mercoledì la città si è animata con l’arrivo dei “big” Nicola Zingaretti, segretario nazionale del Pd, e Alberto Cirio (Forza Italia), neo presidente della Regione. A Beinasco la sfida è tra Antonella Gualchi del centrosinistra e Daniel Cannati del centrodestra, mentre a Piossasco sono in campo Pasquale Giuliano per il centrosinistra e Claudio Gamba per il centrodestra.

Su Luna Nuova di venerdì 7 giugno 2019