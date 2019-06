Dal blues a Vivaldi con Teresa Fessia e Archiensemble

Doppio appuntamento con la rassegna “Rivolimusica” nel fine settimana. Si parte venerdì 7 giugno alle 21,30 al Centro di Incontro (piazza Fratelli Cervi, ingresso gratuito) con “Musica in Combo”, da Etta James ad Amy Winehouse, pop, blues e soul in “combo” vocale Combo Vocale, a cura di Teresa Fessia. Si prosegue sabato 8 giugno alle 21 al teatro Eugenio Fassino di Avigliana (via IV Novembre 19, Ingresso gratuito) con “La Miscellanea di Archiensemble”, capolavori da Vivaldi a Nino Rota, proposti in collaborazione con Borgate dal Vivo. Protagonista l’Archiensemble...

Su Luna Nuova di venerdì 7 giugno

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!