Inaugura domenica la nuova sede operativa della Croce d’oro che opererà sul territorio di Torino, Collegno e Grugliasco. Appuntamento fissato per le 15,30 in via Rosa Luxemburg 12/14 alle spalle dell’aeroclub, nella zona industriale al confine con Torino. «La nostra associazione è iscritta regolarmente al registro regionale del volontariato e...

Su Luna Nuova di venerdì 7 giugno 2019