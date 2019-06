Giaveno, ballottaggio: tutto come da copione, vince Giacone

Non è stata la lunga notte che ci si poteva aspettare alla vigilia: i risultati del ballottaggio giavenese hanno iniziato ad arrivare abbastanza presto e sin dalle prime schede è parso chiaro in che direzione si stesse muovendo il gradimento degli elettori. Carlo Giacone si è confermato sindaco con 4559 voti (58,38 per cento), contro i 3250 (41,62) di Stefano Tizzani...

Su Luna Nuova di martedì 11 giugno 2019

