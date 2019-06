Beinasco, il distacco si accorcia ma non basta: Gualchi è sindaco

Crolla l’affluenza alle urne, diminuisce anche il distacco tra i due contendenti ma non così tanto da mettere in discussione il risultato finale preannunciato in qualche modo dall’esito del primo turno. Antonella Gualchi, è il nuovo sindaco con quasi il 54 per cento dei voti mentre Daniel Cannati, lo sfidante del centrodestra, si ferma...

Su Luna Nuova di martedì 11 giugno 2019