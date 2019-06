Rivoli, la caccia alla gang porta fino alle porte di Napoli

Li sono andati a prendere uno per uno, nelle abitazioni dove vivono con le rispettive famiglie, i cinque ragazzi di età compresa tra i 16 e i 21 anni ritenuti responsabili della violenta aggressione avvenuta un paio di mesi fa in via Sestriere a Cascine Vica ai danni di un coetaneo che si era rifiutato di consegnare loro smartphone e...

Su Luna Nuova di martedì 11 giugno 2019