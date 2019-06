Condove, il falso autovelox che diventa virale: «Un video bufala»

Cominciamo dalla fine, vale a dire dalla verità: il macchinario “incriminato” non è un autovelox, ma un rilevatore di targhe non abilitato a elevare multe contro la velocità. Eppure, nell’era “spinta” dei social network, sono bastati 24 miseri secondi di un video girato da due anonimi motociclisti per rendere virale la più classica delle “fake news”: «Questi sono i vigili di Condove, senza nessun cartello: macchina così, autovelox, nessun vigile presente, 40 km/h. Fantastici! Questa è la sicurezza stradale...

su Luna Nuova di martedì 18 giugno 2019