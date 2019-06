Evacuati, dormono in auto per due settimane a Meana

Per un paio di settimane sono stati costretti a vivere e dormire nella propria auto per via dell’evacuazione forzata dalla loro nuova casa di borgata Grangia, decretata dai vigili del fuoco a causa del pericolo di crollo di un fabbricato abbandonato proprio a ridosso della loro abitazione. Ora sono ospiti di una famiglia che si è presa a cuore il problema, in via Traverse, ma quello che chiedono Mario Pagliaro e Ivanna Massano Genovese è di poter al più presto tornare in quell’abitazione di borgata Grangia, recentemente acquistata con i pochi risparmi della coppia…

Su Luna Nuova di venerdì 21 giugno 2019

